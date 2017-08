Evelyn Vela: Melissa Klug confirma que ambas viajaron a Estados Unidos [VIDEO]

Fastidiada. Así se mostró Melissa Klug, quien aclaró que no tiene problema con que la investiguen, luego que una de sus mejores amigas, Evelyn Vela, fue detenida por la Policía Federal de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami tras llevar 20 mil dólares falsos al mencionado país.



Melissa, se comenta que la Policía Federal de Estados Unidos podría investigarte tras lo sucedido con Evelyn...

¡Que averigüen lo que quieran! Solo viajé una vez con ella (Evelyn Vela) a Miami para traer mi mercadería (ropa y carteras). Que hablen y que digan lo que quieran, y que me investiguen si quieren. Necesidad (de cometer algún delito) no tengo.



¿Te incómoda que te involucren?

Qué gracioso que (en un diario local) ponen ‘mi vida llena de lujos’, como si la vida al lado del papá de mis hijos (Jefferson Farfán) no hubiera sido así, increíble.



Me imagino que te sorprende y apena lo que está pasando con Evelyn...

Hablé con ella, está bien y ya vendrá para aclarar ese tema (delito de falsificación de billetes).



Se ha especulado que estabas distanciada de Evelyn, porque te enteraste de que estaba en ‘malos pasos’ y decidiste alejarte...

Nosotras solo nos desligamos del trabajo, pero nuestra amistad igual seguía. Evelyn Vela estaba con lo suyo, con lo de ‘El gran show’, y yo estaba en lo mío. De vez en cuando nos veíamos.



¿Confías en que todo se solucione pronto?

Sí. Quiero que entiendan que es un momento doloroso y difícil. Sé que Evelyn Vela regresará pronto y aclarará todo.

Esta imagen sería de detención de Evelyn Vela.

GRABADA VENDIENDO DÓLARES FALSOS

La situación de Evelyn Vela, quien fue detenida en Estados Unidos por ingresar 20 mil dólares falsos a ese país, se complica día a día. El programa ‘Domingo al día’ detalló parte del expediente en contra de la bailarina, y se sabe que hay interceptaciones telefónicas y videos que demostrarían su culpabilidad .



“En la declaración jurada del agente de Servicio Secreto asignado al caso, se da cuenta que la investigación se inició en setiembre del 2014. Ese día se hallaron 20 mil 500 dólares en el equipaje de un ciudadano de ese país identificado como ‘R.R.’ y al momento del interrogatorio, identificó a Evelyn Vela como la persona de la que provenía la ilegal mercancía... en enero de 2015, ‘R.R.’ autorizó la grabación de una llamada que le hizo a Evelyn Vela en la cual, según el documento oficial, discutieron la ganancia de una posible venta de dólares falsos”, señala el informe.



“El 22 de junio 2016, un agente encubierto que se hizo pasar como amigo de ‘R.R.’, le pagó a Evelyn Vela 900 dólares verdaderos por la venta de 3 mil falsificados. Este encuentro fue grabado. Según la indagación, el 29 de junio, Vela le ofreció al agente encubierto con el que había transado hace un año, 103 billetes falsos de 100 dólares a cambio de 2 mil genuinos. El trato se iba a efectuar en persona, motivo porque el que Evelyn viajó a Miami, el 15 de julio. Al ser intervenida admitió haber tratado de vender dinero falsificado”, afirmaron.



De otro lado, su representante legal en Perú, la abogada Karla Viso, contó que le han fijado una fianza de 250 mil dólares a Evelyn Vela y tendría que pagar el 15% (37 500) para esperar su juicio en libertad.