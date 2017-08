Evelyn Vela: ¿qué conversaron Melissa Klug y Jefferson Farfán luego del escándalo? [VIDEO]

Evelyn Vela y Melissa Klug están en el centro de la atención de muchos, luego de que la primera fuera detenida en Estados Unidos. Y es que no pocos creen que la expareja de Jefferson Farfán y Diego Chávarri tiene algo que ver en el caso.



Al respecto, como Trome publicó, Melissa Klug expresó su disposición ante una posible investigación de las autoridades. En el marco de todo este revuelo ella ha revelado, además, que ha conversado con Jefferson Farfán.



Sin embargo, Melissa Klug procuró no dar demasiados detalles ya que no quiere vincular a Jefferson Farfán en este problema de alcance internacional. Probablemente también ha callado para no complicar el panorama de Evelyn Vela.

Melissa Klug marca distancia con Evelyn Vela

Lo que sí mencionó fue que Jefferson Farfán le ha mostrado su apoyo en este momento ya que, como muchos en la audiencia pueden conocer, ambos tienen un par de hijos juntos.



“(Jefferson Farfán ha estado) dándome apoyo de todo lo que se viene hablando, porque tenemos dos hijos que son menores y uno ya es grande y maneja muy bien la red”, expresó Melissa Klug según Ojo.