Melissa Klug llora en TV por detención de Evelyn Vela en Estados Unidos [VIDEO]

No pudo más. Melissa Klug terminó llorando en TV cuando le preguntaron por Evelyn Vela. La chalaca ha estado en el ojo de la tormenta después que se informara sobre la detención de la 'reina del sur' en Miami cuando agentes federales encontraron 20 mil dólares falsos entre sus pertenencias.

El pasado 17 de julio, Evelyn Vela, acompañada de su madre y su hija, fue intervenida por agentes de la Policía Federal de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami. La 'reina del sur' es acusada de integrar banda internacional de falsificadores y clonadores de tarjetas.

Ante esto, Melissa Klug fue buscada por la prensa e, incluso, sus seguidores le pidieron que se refiera a su amiga Evelyn Vela al ver en sus redes sociales promocionar su marca de ropa. La chalaca eligió a Trome para defenderse y dar su versión de los hechos.

"Hablé con ella, está bien y ya vendrá para aclarar ese tema (delito de falsificación de billetes) (...) Quiero que entiendan que es un momento doloroso y difícil. Sé que Evelyn Vela regresará pronto y aclarará todo", dijo Melissa Klug a Trome.

Esta imagen sería de detención de Evelyn Vela.

Ahora, la 'blanca de Chucuito' se refirió al tema en TV. Melissa Klug no pudo evitar llorar al hablar del difícil momento que atraviesa Evelyn Vela. Según dijo, ella no sale a declarar por respeto a su familia.

"Esta es una situación muy difícil la que está pasando la familia. Yo si no he salido, si no me he presentado, si no querido hablar con nadie, es porque yo respeto mucho a su familia, adoro a sus hijos, siempre estoy con ellos y de verdad que sí siento mucha pena por lo que está pasando", dijo Melissa Klug al borde de las lágrimas.

Pero no todo quedó ahí. Peluchín, al escucharla tan quebrada, decidió preguntarle si cree en la inocencia de Evelyn Vela. En ese momento, Melissa Klug terminó llorando.

"Yo sé que todo esto se va a solucionar. Yo sé que ella va a venir. Yo creo en eso. Yo creo que pronto va a venir y estará acá. Si en algún momento es como dicen que cometió un error, nadie tiene por qué juzgar a las personas", enfatizó Melissa Klug.

Melissa Klug llora por Evelyn Vela

La chalaca contó que habló con Evelyn Vela el día de su cumpleaños 40. Según Melissa Klug, la reina del sur está tranquila y le aseguró que regresará al Perú para aclarar toda la lamentable situación.

