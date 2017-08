Evelyn Vela recibió la visita de su madre en prisión [VIDEOS]

Las luces y reflectores se apagaron para Evelyn Vela el 17 de julio, cuando fue detenida por efectivos de la Policía Federal de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami, luego de introducir 20 mil dólares falsos a dicho país.



Dos días antes de este trágico momento, Evelyn Vela se había despedido, a través de sus redes sociales, de sus amistades anunciando que haría un viaje relámpago a la ‘tierra del Tío Sam’ porque debía preparar la temática de su cumpleaños, que celebraría el 11 de agosto. Ironías de la vida, ese día se supo que está recluida en el ‘Federal Center Detention’ (Centro Federal Penitenciario) de Miami.



Nadie de su entorno daba crédito a esta información, pues Evelyn Vela había encargado a su madre e hija, quienes presenciaron su captura, que si alguien preguntaba por su paradero, respondieran que estaba en ‘Cuba, la linda’, donde residió por un tiempo al lado de su novio ‘charanguero’ Leisdel Gonzales.



Sus amistades empezaron a sospechar que algo pasaba al ver que no se reportaba; incluso, Carlos Cacho pidió vía en Facebook que alguien informara sobre su paradero, mientras que Koki Belaunde dejó entrever que viajó ‘calladita’ a La Habana para ‘encontrarse con el amor’. Es más, Anelhí Arias tuvo una breve comunicación con ella por messenger cuando llegó a Miami, donde le anunció su arribo, pero no la llegó a ver.

Esta imagen sería de detención de Evelyn Vela.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Trascendió que la detención de Evelyn Vela, fue un trabajo de inteligencia, pues en el 2014 se detuvo a un ciudadano peruano cuya identidad la policía federal mantiene en secreto bajo las iniciales ‘R.R.’, quien sindicó a Vela como la persona que le proporcionó cerca de 3 mil dólares que eran falsos.



A partir de esa fecha, los ‘U.S. Marshals’ (Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos) introdujeron a un efectivo en el círculo cercano de Evelyn Vela y siguieron las comunicaciones que mantuvieron con su ‘informante’. Además, tuvieron acceso a los ‘wasaps’ que Vela tuvo con ‘R.R.’ durante los años 2014, 2015 y 2016. Este fue el paso previo para su captura.



El ‘seguimiento’ de las autoridades norteamericanas no solo se hizo en EE.UU. y Perú, pues según fuentes gringas, también se investigó en los países que Evelyn Vela solía visitar o hacer escala, como México, Cuba y Panamá. Se sabe que en este último país, una de sus amistades fue intervenida, luego que le registraron su maleta y se descubrió que llevaba mil dólares falsos que, al parecer, ella le habría dado como ‘bolsa de viaje’.

Revelan detalles de acusación a Evelyn Vela en Estados Unidos.

PENA MÁXIMA

El delito en el que Evelyn Vela incurrió está tipificado como de ‘orden económico, monetario y financiero contra el país’ y su caso está en manos de la jueza Cecilia Altonaga, como se registra en su expediente F 1720531 CR (Criminal Case). La pena mínima para este tipo de casos es de 5 años y la máxima, de 20.



MADRE LA VISITÓ

El abogado colombiano Walter Reynoso, quien asumió la defensa de Evelyn Vela, conversó con Trome y detalló que espera lograr su libertad en breve y que se encuentra ‘tranquila’.



Doctor, se ha comentado que Evelyn también tendría otra denuncia por clonación de tarjetas, ¿o solo es por introducir dólares falsos?

Solo es por dólares falsos, no hay un segundo delito.



¿Este dinero lo introdujo desde el 2015?

Bueno, no puedo hablar de eso, pero en el archivo de la corte están las acusaciones, prefiero no comentar.



¿Usted es un abogado de oficio o ha sido contratado por la familia de Evelyn?

Soy abogado privado contratado por la familia.



¿Ella ha recibido la visita de algún familiar ahora que se encuentra detenida?

Su mamá la ha visitado.



¿Cómo está?

Ella está bien, con mucha confianza de salir pronto. A mitad de semana debemos tener más noticias.



Cuando conversó con Evelyn, ¿la notó nerviosa?

Está más tranquila, apenada por lo que ha pasado, pero con mucho optimismo.



Cuando la capturaron, se comenta que fue con otro peruano que la habría delatado.

Es así, pero no puedo profundizar ni decir el nombre.



¿Se sigue investigando el caso?

No, el caso ya ha concluido y estamos viendo su defensa. Confiamos en que, con lo que presentaremos en la corte, vamos a lograr que salga en libertad pronto.



Nos comentan que su primera audiencia sería el 15 de setiembre.

Vamos a ver si la podemos tener antes, pero la audiencia final no será hasta noviembre.