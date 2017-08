Evelyn Vela presa: R. R. rompe su silencio y dice esto de 'La Reina del Sur' [VIDEO]

Rompió su silencio. El supuesto colaborador del Servicio Secreto de Estados Unidos que delató a Evelyn Vela, conocido por sus iniciales 'R. R.', se pronunció tras la detención de la popular 'La Reina del Sur', acusada de haber ingresado dólares falsos al país norteamericano.

El programa 'Espectáculos' logró extraerle unas breves declaraciones a 'R. R.' quien respondería al nombre de Ricardo Rodríguez, según lo que mencionó Melissa Klug en 'Amor, amor, amor'

Hasta donde sabe, agentes detuvieron en Miami a un ciudadano peruano (‘R. R.´). Fue este sujeto quien delató a 'la reina del sur' como la persona que le proporcionó cerca de 3 mil dólares falsos.

Desde entonces, los ‘U.S. Marshals’ (Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos) infiltraron a un agente del Servicio Secreto al círculo más íntimo de amigos de Evelyn Vela. Esto se hizo con el fin de conseguir comunicaciones comprometedoras de la ex bailarina.

Él se defiende y menciona que no puede dar muchos detalles de lo que le sucedió a Evelyn Vela, según reveló 'Espectáculos' a través de una comunicación telefónica.

Melissa Klug marca distancia con Evelyn Vela

"Salió mi nombre expuesto en televisión peruana, creo que es algo que va en contra de mi seguridad y la seguridad de mi familia. No puedo hablar en este momento, sabes que acá las leyes prohíben tocar el tema en este caso, no tengo nada que ver ahí”, manifestó en un audio.

“Exactamente no puedo hablar del tema. No te desmiento, no quiero hacer nada porque ese es un proceso que sigue y lamentablemente no se puede hablar nada del tema”, agregó 'R. R.'

Por otro lado, Melissa Klug marcó distancias con Evelyn Vela y sus presuntos hechos delictivos. La 'Blanca de Chuchuito' pide que no la relaciones a los viajes de 'La Reina del Sur'.