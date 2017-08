Evelyn Vela presa: "Soy misio, pero soy honesto", dice su ex Renzo Spraggon

Por: Jhonny Valle y Lady Gamarra



El argentino Renzo Spraggon dijo que prefiere ser ‘misio, pero honesto’, cuando se le consultó por la actual situación de Evelyn Vela, quien está detenida en Estados Unidos acusada de introducir dólares falsos.

¿Nunca viajaste con Evelyn a Norteamérica?



No, nunca. Cuando estuve con ella se fue tres veces para allá. Hizo un viaje con Melissa (Klug) y dos con su mamá.



¿Por qué dijiste ‘nunca hay que escupir al cielo’?



Por las cosas que ella dijo de mí. Aseguró que era ‘misio’, que era ‘burro’. Creo que no hay que escupir para arriba, porque te puede caer en la cara. Ella habló cosas que no debió decir de mí. Sí, soy misio, pero hago las cosas bien, soy honesto.

¿Qué esperas que pase con ella?



Si es culpable que se haga cargo de lo que hizo, pero si es inocente, que venga de nuevo a Perú. Le deseo todo lo mejor.



¿Ella te apoyó económicamente?



Nunca. Me quiso apoyar, como cualquier mujer lo puede hacer, pero nunca dejé que me dé dinero. Yo tengo dos manos y piernas y cabeza para poder trabajar.



Pero te regaló un reloj y luego pidió que se lo devolvieras cuando terminaron



Sí, tuvo ese detalle, pero jamás me lo pidió.

Evelyn Vela decidió que su familia no pague la fianza

Ustedes tuvieron un enfrentamiento duro y hasta te iba a demandar por que tú dijiste que ‘quería pagarte por cariño’.



Yo le mandé un mensaje por WhatsApp por ese mal momento y ayer me disculpé con ella públicamente.



Como se sabe, Evelyn Vela acaba de cumplir un mes de prisión, luego que la Policía Federal de Estados Unidos le siguió los pasos después que el ‘informante’ ‘R.R’ (quien sería el taxista Ricardo Rodríguez) sindicó a la ‘Reina del sur’ como la ‘fuente’ de los dólares falsos que portaba en el 2014.



Además, el archivo de la corte de Miami refiere que Evelyn Vela es parte de la investigación, pues en marzo del 2015 y junio del 2016 habría intentado pasar 3 mil dólares en cada viaje.