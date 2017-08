Evelyn Vela: ¿qué piensa Renzo Spraggón acerca de la situación legal de la bailarina? [VIDEO]

El modelo Renzo Spraggón está apenado por la situación de Evelyn Vela, quien cambió su manifestación y reconoció que cometió el delito de posesión de dinero falso y recibirá una condena de cuatro meses de prisión efectiva.



“Desconocía lo que me estás diciendo, no había escuchado nada de eso (que aceptó el delito), pero me da muchísima pena. La cárcel no se le desea a nadie, espero que se solucione pronto todo esto y que esté de vuelta en Perú”, indicó el argentino.



¿Te has comunicado con algún familiar de Evelyn Vela?

Hace unos días me escribió su mamá (Marilú Venegas), porque pensaba que estaba hablando mal de su hija. Me agradeció porque estoy hablando bien de ella. La familia de Evelyn Vela no tiene nada en mi contra, pero tampoco tenemos comunicación.

Evelyn Vela desde Miami

MONITOREAN SUS LLAMADAS

Como se sabe, Evelyn Vela se encuentra recluida en la Prisión Federal de Miami, que alberga a mil 500 reos. Se conoce que la popular ‘Reina del sur’ está en una celda de 10 x 10, que comparte con otra persona.



Asimismo, Evelyn Vela puede hacer llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos a sus familiares y amigos más cercanos, pero dichas comunicaciones son registradas y monitoreadas por el departamento federal.