Evelyn Vela: Renzo Spraggón manda misil a Tilsa Lozano por hablar de la 'Reina del Sur' [VIDEO]

Renzo Spraggón dijo que Tilsa Lozano soltó ‘lágrimas de cocodrilo’ por Evelyn Vela y que lo hizo para ‘facturar’ con el caso de la ‘Reina del sur’, detenida en una prisión federal de Miami.



“La mamá de Evelyn Vela me envió un mensaje agradeciéndome por hablar bien de su hija, o sea, su familia no tiene nada contra mí y sus amigos, como Tilsa Lozano, salen a criticarme. Ella lloró en un programa de televisión, pero con lágrimas de cocodrilo, porque no le cayó ni una sola por la mejilla, encima estaba con su banner atrás, ¿quién factura? Pueden decirme que soy misio, pero me gano la plata honestamente”, precisó el argentino al anunciar el show ‘Masters of Illusion’.



Parece que Evelyn se declararía culpable.

No estoy al tanto de eso, pero me da mucha pena su situación y si tienen que investigarme, que lo hagan, no oculto nada.



‘REINA DEL SUR’ LLORA

Por su parte, Carlos Cacho dijo que Evelyn Vela tiene los sentimientos encontrados.



“Está tratando de mantener la fortaleza, acostumbrándose a su nueva realidad. Por momentos saca su carácter divertido, risueño, luego cae y llora, después se levanta, otra vez cae y se pregunta qué hace ahí, quiere estar aquí con sus hijos, con su familia”, contó el maquillador, que se comunica con Evelyn Vela a través del correo electrónico.



Como se sabe, Evelyn Vela fue capturada el pasado 15 de julio en el aeropuerto de Miami, pues está siendo investigada por, presuntamente, introducir dólares falsos, por lo que podría ser condenada a cinco años de prisión.



(B.P. /M.C.)

