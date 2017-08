"Evelyn Vela sin uñas acrílicas", por Xoana González en XOANA LOVE

Yo no sé si será verdad o mentira. Si Evelyn Vela es una criminal o simplemente la estafaron. Si ella, por ignorancia o por inocencia, pasó unos billetes chuecos. No se sabe si fueron cinco mil dólares o cinco dólares. La verdad es que no sé ni me interesa si 'La Reina del Sur' es una delincuente o no. Eso dejémoslo a la justicia gringa, que cuando se trata del mal uso de su dinero no se le escapa ni un centavo, como debe ser.



Lo que sí me llama la atención es que un día estás bailando en El Gran Show, entre tacos, brillantina y vestuarios, inspiras titulares, atraes a cámaras sin necesidad de invitarlas, programas de chismes se pelean por sacarte en vivo, te consultan hasta de moda y amores ajenos. Pero un día un gigante invisible llega, te apaga la luz y pone la temperatura a bajo cero.



Todo es oscuro.

Incierto.

Solo.

Frío.



Estás en una prisión de Estados Unidos.



Aislada de todos los que quieres y conoces. Hasta de tu pinza de depilar y tu celular, que es prácticamente la extensión de tus extremidades superiores.

Evelyn Vela en distintas fotos. Evelyn Vela en distintas fotos. Evelyn Vela en distintas fotos.

Si no fuese por Carlos Cacho, nadie se hubiera enterado si estaba en su casa o en la morgue. ¡Ni perro que le ladre ni Cristian Castro que le cante al oído!



Yo creo que antes de emitir juicios de valor, titulares o incluso comprar algún pasaje con la tarjeta de crédito deberíamos escuchar su versión.



Quizás la mujer, Evelyn Vela, tiene una increíble explicación a todo esto.



Particularmente, cuando me peleo con Rodrigo, prefiero irme a caminar y dejarlo solo. Así puede pensar y articular una buena y creíble excusa por la cual me apagó el celular doce días, 288 horas, 17280 minutos, en Colombia. Ok, ok, sí, intentaré no irme por las ramas, volvamos a Evelyn Vela.

Evelyn Vela fianza

Tal vez sus razones tengan que ver, en algún punto, con la explicación de los científicos cuando intentaron argumentar la clonación de la oveja Dolly. ¡Nadie les creía! ¡Muchos pensaban que era un #FakeNews antes de que ese terminito en inglés estuviese de moda! Es decir, eso fue un gran paso para la Ciencia y ellos, los científicos, son héroes. Y a esta mujer está que le crece la raíz en un lugar de mala muerte (recordemos que está sin pinza de depilar, a estas alturas debe estar eligiendo entre dejarse la barba candado u optar por el bigotín a lo desgraciado de Hitler).



¡A lo que voy! Si Dolly puso de moda la clonación, gente de la farándula se sentó en el sillón rojo de Beto confesando hacer uso de estos beneficios (si yo pudiera clonaría el cuerpo de Rodrigo para no extrañarlo tanto, aunque creo que eso lo puedo solucionar con algo más simple y más barato, como un consolador en un sex shop o un desodorante con esas formas tan particulares). Volvamos, lo siento: Si Dolly puso de moda la clonación, gente de la farándula se sentó en el sillón rojo de Beto confesando hacer uso de estos beneficios, yo creo que a esta mujer le debemos dar el derecho a explayarse. Tan simple como eso.

Y si su suerte está echada y se demuestra que vendía billetes falsos, a apechugar. Y si es necesario, tomemos nota. Porque quizás nos demos cuenta de que no todo es como te lo cuentan o quizás (solo quizás) estemos frente a un gran guión de una exitosa película policial ¿o serie? De esas que empiezan con un cartelito del tipo "está basada en hechos reales, pero es una interpretación libre de hechos que pasaron".⁠⁠⁠ Productores de Hollywood, de Netflix, Michelle Alexander o Tondero, dejen pasar un tiempo prudente para que no huela a oportunismo y ¡tomen nota, apunten la placa!