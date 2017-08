Evelyn Vela presa: Yahaira Plasencia habla claro y le desea esto a 'la reina del sur' [VIDEO]

La difícil situación que atraviesa Evelyn Vela no ha pasado desapercibida en Chollywood. La reina del sur se encuentra detenida en Miami desde el pasado 17 de julio por una investigación en su contra que la involucra en conspiración para el delito.

Pese a que en un primer momento se dijo que Evelyn Vela ingresó 20 mil dólares falsos a Miami, lo cierto es que este hecho no ocurrió. La Policía Nacional del Perú precisó que en el 2014 un sujeto de iniciales R.R. acusó a la exbailarina de darle ese monto para ingresarlos a Estados Unidos. Desde entonces se sigue una investigación en su contra.

La farándula nacional no está ajena a este caso. Tilsa Lozano deseó lo mejor a Evelyn Vela en este difícil momento. Incluso, la Vengadora se quebró al hablar de la amiga de Melissa Klug y le mandó mucha fuerza bajo estas circunstancias. También la 'blanca de Chucuito' lloró en TV defendiendo a su amiga.

Pero quien también se refirió al tema fue Yahaira Plasencia. La expareja de Jefferson Farfán, y quien más de una vez fue el blanco de ataques de Evelyn Vela, ahora decidió hablar sobre la situación de la 'reina del sur'. Cautelosa, la cantante lamentó por todo lo que está pasando.

Evelyn Vela no ingresó con 20 mil dólares falsos a EE.UU., confirma la PNP

"En realidad prefiero no hablar del tema. Igual creo que lo que le está pasando a la señora es algo fuerte y delicado. Ella es madre de familia y creo que a nadie se le debe desear el mal ni lo peor. Ojalá que se pueda arreglar ese tema y que regrese con su familia y esté bien", explicó Yahaira Plasencia a la prensa.

Además, la salsera declaró que ella no conoce a Evelyn Vela y que jamás habló en su contra. Incluso, Yahaira Plasencia le recomendó que se encomiende a Dios para que todo esto pase pronto ¿Qué pensará Melissa Klug de todo esto?

"No conozco a la señora. En realidad no la conozco. Pero igual le deseo que Dios le dé la fortaleza que necesita en estos momentos. Yo no tengo nada en contra de ella ni de nadie. Nunca me he atrevido a hablar de ella pero ahorita que me preguntas, es penoso y no se le desea el mal a nadie. Espero que en estos momentos tan difíciles se encomiende a Dios", dijo Yahaira Plasencia.

Por el momento, se conoce que Evelyn Vela continúa detenida hasta el mes de noviembre. El 25 de agosto tendrá una audiencia preliminar y, posteriormente, tendrá que esperar al resultado de las investigaciones mientras está en prisión preventiva.

Evelyn Vela y Yahaira Plasencia

