Evelyn Vela: Renzo Spraggón se disculpará con ella [VIDEO]

El modelo Renzo Spraggón prefirió ocultarse antes de verse cara a cara con Evelyn Vela, cuando coincidieron en la inauguración de un spa en La Molina.



“Me sorprendió verlo aquí, pero normal. Más bien, veo que está agilito porque desapareció rápidamente al jardín. Yo sigo exigiendo unas disculpas públicas por atreverse a decir una estupidez, pero igual lo demandaré por todo el daño que me hizo. Como persona no existe, está muerto”, comentó Evelyn Vela al amadrinar el spa ‘The Suite’.



En tanto, el argentino dijo que se disculpará con Evelyn Vela. “No debí contar intimidades, no quiero este tipo de problemas. Es una situación incómoda, no me gustan los escándalos y quisiera que todo quede ahí. Al menos estoy tranquilo porque mucha gente me apoya”, señaló Renzo Spraggón.



(E.C.)

