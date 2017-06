Evelyn Vela: Renzo Spraggón asegura que solo se defendió de sus ataques [VIDEO]

El exintegrante de ‘Combate’ Renzo Spraggón aseguró que no teme la demanda que iniciará Evelyn Vela en su contra, después de afirmar que la animadora le quiso pagar para tener intimidad.



“La que empezó todo esto fue Evelyn Vela. Si ella (Vela) no se hubiera referido mal de mí y no me trataba de ‘hueco’, no hubiera salido a hablar. Solo dije la verdad y me defendí”, expresó Renzo Spraggón.



¿No temes que te demande?

Para nada. Que haga lo que tenga que hacer y le parezca mejor.



¿Es cierto que estás saliendo con Elizabeth Márquez?

Solo somos amigos. Con Evelyn no teníamos ninguna relación como pareja.



Por su parte, la ‘combatiente’ Elizabeth Márquez aseguró que jamás se metió en la relación que tuvo Renzo Spraggón con Evelyn Vela.



“Renzo y yo somos amigos, pero una nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro. Como mujer la entiendo, quizá está celosa y dolida, porque de repente sigue enamorada de Renzo Spraggón. Solo quiero que me deje tranquila porque jamás le quité un hombre”, indicó.

Ampay novio Evelyn Vela