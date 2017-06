Evelyn Vela espera disculpas públicas por parte de Renzo Spraggón [VIDEO]

Evelyn Vela dijo que habló con sus abogados y decidieron tomar medidas legales contra el argentino Renzo Spraggón, quien afirmó que la ‘Reina del sur’ le había ofrecido dinero a cambio de sexo.



“Sí, pude conversar con mis abogados y se tomarán las acciones legales de la manera que ellos vean conveniente”, explicó Evelyn Vela.



Según contó Vela, las declaraciones de Renzo Spraggón también afectaron a su familia, sobre todo a sus tres pequeños hijos.



“Al hacer esas declaraciones, él no ha medido el impacto que generaría en mi familia, en mis hijos que están en el colegio. A mi hijo mayor le afectó demasiado”, dijo Evelyn Vela.



Asimismo, la popular ‘Reina del sur’ aseguró que está indignada porque nunca antes alguien había hablado así de ella.



“Nunca nadie habló así de mí. Yo lo he apoyado muchas veces y él sabe cómo. Llamé a muchos amigos para que le den trabajo. Sí, alguna vez le quise ayudar pagándole el departamento fue porque él no tenía dinero, estaba económicamente mal. También lo invité a viajar a Cancún, en un viaje de parejas que íbamos a hacer con Melissa (Klug). Pero nunca le ofrecí dinero por sexo, jamás. Es un patán, estoy indignada y mortificada”, sentenció Evelyn Vela.

DISCULPAS PÚBLICAS

Además de la posible denuncia que le entablará a Renzo Spraggón, Evelyn Vela precisó que espera disculpas públicas.



“Sí, espero unas disculpas públicas, espero que se retracte de las calumnias que hizo contra mí. Ya conversé con una de sus hermanas y ha reconocido que el tipo está mal, equivocado. Para mí, Renzo ya está enterrado, nunca existió”, precisó Evelyn Vela.



Por otro lado, no quiso referirse a Elizabeth Márquez, la ‘combatiente’ con la que fue ampayado Renzo Spraggón mientras intentaba retomar su relación con él.



(J.V.)