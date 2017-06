Evelyn Vela arremete contra chico reality que la acusó de ofrecer dinero por sexo [VIDEO]

Esta mañana, Evelyn Vela fue acusada por el chico reality Renzo Spraggón de ofrecer dinero por sexo. La bailarina no pudo hacer todos sus descargos en el programa Cuéntamelo Todo y decidió utilizar su Facebook para dedicarle unas cuantas palabras.

Evelyn Vela le pidió disculpas a los televidentes por las escenas que protagonizó junto a Renzo Spraggón en Cuéntamelo Todo. "Hoy en un programa de las mañanas se vivió un momento desagradable, que jamás pensé que iba suceder, sobre todo viniendo de una persona a la cual estime, le di mi cariño sincero", indicó la bailarina.

"Estoy indignada, sumamente humillada y en mi calidad de señora les pido las disculpas del caso", indicó Evelyn Vela en Facebook. La publicación de la bailarina tiene más de 500 me gusta y los seguidores de la amiga de Melissa Klug le muestran su apoyo.

El problema empezó entre Evelyn Vela y Renzo Spraggón porque el modelo argentino indicó que la amiga de Melissa Klug le quería pagar por sexo. "Evelyn Vela me quería ayudar pagándome el departamento. nunca quise, me ha querido llevar de viaje a Cancún no fui porque no quería que gaste plata, me ha querido pagar por sexo", indicó el argentino.



El modelo arremetió contra Evelyn Vela y le dijo que para él era una persona hueca es la que hace esas cosas. "¡Cómo va a decir esas cosas, se baja como mujer! Viene a decir todas estas cosas de mí...como si yo fuera un p*t*", dijo Renzo Spraggón.

Renzo Spraggón continúo con los ataques a Evelyn Vela y dijo que ella estaba acostumbrada a mantener a los hombres, a que la vivan. "En los primeros días de Enero se terminó todo con Evelyn, desde el día que le hicieron el ampay con los jugadores de futbol, ahí terminó todo ", contó el modelo.