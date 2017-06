Evelyn Vela se enfrenta a su novio infiel y él revela que ella le quiso pagar por sexo [VIDEO]

La bailarina Evelyn Vela protagonizó un fuerte enfrentamiento con su expareja, Renzo Spraggón, en el programa Cuéntamelo Todo. El problema empezó porque el modelo argentino indicó que la amiga de Melissa Klug le quería pagar por sexo.

Además, Renzo Spraggón indicó que Evelyn Vela lo llamaba cuando ella salía con el cantante Cristian Castro. "Evelyn Vela me quería ayudar pagándome el departamento. nunca quise, me ha querido llevar de viaje a Cancún no fui porque no quería que gaste plata, me ha querido pagar por sexo", indicó el argentino.

El modelo arremetió contra Evelyn Vela y le dijo que para él era una persona hueca es la que hace esas cosas. "¡Cómo va a decir esas cosas, se baja como mujer! Viene a decir todas estas cosas de mí...como si yo fuera un p*t*", dijo Renzo Spraggón.

Ampay novio Evelyn Vela

Renzo Spraggón continúo con los ataques a Evelyn Vela y dijo que ella estaba acostumbrada a mantener a los hombres, a que la vivan. "En los primeros días de Enero se terminó todo con Evelyn Vela, desde el día que le hicieron el ampay con los jugadores de futbol, ahí terminó todo ", contó el modelo.

Evelyn Vela también fue entrevistada en el programa y se mostró bastante dolida con las declaraciones de Renzo Spraggón. "En un momento sí le dije porque él estaba sin plata, no tenía ni que comer y y le dijo yo para pagarle el departamento", explicó la bailarina.

"Lo invite también a un viaje a Cancún con Melissa e Italo y él no quiso porque no quería que yo gaste dinero. Él se sentía mal por no llevar plata ¿Acaso Renzo Spraggón, tú eres un p*t* para que te estén pagando por sexo", dijo indignada Evelyn Vela. Sofía Franco los interrumpió y pidió respeto porque hay muchas familias que sintonizan el programa.

Evelyn Vela dijo sentirse indignada por las declaraciones de Renzo Spraggón. "No le ofrecí dinero por sexo, nunca", dijo la bailarina bastante afectada. Mira el video aquí.