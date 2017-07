Eyal Berkover: Peluchín explota contra abogada de exchico reality y lanza fuerte acusación en su contra [VIDEO y FOTOS]

El conductor del programa Rodrigo González hizo una fuerte acusación contra la abogada de Eyal Berkover, Katty Cachay. Peluchín explicó que el modelo no le daría declaraciones al espacio televisivo debido a que el conductor mencionó al papá de Mario Hart, Mario Hart Potestá.



Rodrigo González entrevistó a la novia de Eyal Berkover, Nair Bravo Metz. El conductor le indicó a la modelo argentina que la abogada de Eyal Berkover le había prohibido dar declaraciones a "Amor, amor, amor" por disputa entre conductor y el papá de Mario Hart.



"La abogada de tu novio le ha dicho nuestro miembro de equipo de producción que no va a enlazar con nosotros, que Eyal no va a hablar con nosotros, que no quiere tener nada con este programa por el comentario que hemos hecho sobre el papá de Mario Hart", le dijo Rodrigo González a Nair Bravo Metz. La modelo se mostró sorprendida y dijo que no sabía nada sobre el tema,



Rodrigo González dejó en claro que la actitud de Katty Cachay le parecía poco profesional. El conductor de televisión también expresó que creía que la persecución de Migraciones a modelos extranjeros, como el caso de Eyal Berkover se debe al mensaje que envió el papá de Mario Hart envió a la institución.



Peluchín revela actitud poco profesional de aboga de Eyal