Eyal Berkover, el israelí que sería sacado del Perú en las próximas horas, fue participante de los realitys Esto es Guerra y Combate, los más populares del país. Hizo amigos que ahora lamentan la forma en que la policía de extranjería lo detuvo. Michelle Soifer se mostró realmente indignada.

"Pésimo, pésimo lo que están haciendo las autoridades . son personajes que están viniendo a trabajar. Que ya paren. Que se enfoquen en lo que está pasando con Ollanta y la política y toda la delincuencia. Yo no estoy de acuerdo, me parece pésimo", dijo Michelle Soifer.

El capitán histórico de Esto es Guerra también se pronunció. "Es raro tratar de entender una situación como esa. Yo siento que Eyal Berkover no es un chico que le ha hecho daño a nadie. Por ahí se puede haber equivocado en algún papeleo, pero de ahí a que sea expulsado de esa manera cuando no ha cometido ningún crimen", fueron las palabras de Yaco Eskenazi.

Participantes de Esto es Guerran hablan del caso de Eyal Berkover

"Eyal Berkover es una gran persona. Le decía mi hermano de oro. Desearle bendiciones a él y a su familia. No sé qué decir la verdad. No puedo opinar del tema porque no me compete. Sí debes tener los documentos en regla. Es un tipo bueno, educado y hacia bien su chamba", dijo el argentino Facundo González., quien mantiene una relación con Paloma Fiuza.



"Lamento mucho toda la situación. Creo que es un tema bastante delicado que esta pasando por mucho de nuestros compañeros. Me ha tocado a mí también. Tengo que decir que todos los amigos extranjeros es que tengan sus papeles en regla. No contraten a un tramitador para hacer sus papeles. Hagan usedes mismos los papeles. No es tan difícil como parece", dijo la brasilera Paloma Fiuza tras la detención de Eyal Berkover.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.