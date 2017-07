Eyal Berkover deportado: Chico reality sería expulsado del país en las próximas horas [FOTOS]

Eyal Berkover sería expulsado del Perú. El ex chico reality Eyal Berkover fue intervenido en horas de la tarde por la Policía de Extranjería. Esto, luego que Migraciones ordenara su inmediata expulsión del país por, supuestamente, presentar documentación falsa para obtener la visa de trabajo en el Perú. A continuación, todo sobre Eyal Berkover, dramáticas imágenes de su intervención y más.



Eyal Berkover, al igual que otros chicos realities extranjeros, recordemos a Korina Rivadeneira y Krayg Peña, llegaron a nuestro país hace varios años, pero recién en los primeros meses del 2017 Migraciones descubrió que muchos habrían incurrido en varias faltas migratorias por las que ordenó su inmediata expulsión de nuestro país.



Eyal Berkover fue intervenido en su vivienda, donde personal de migraciones y policía de extranjería le indicó la orden de su expulsión de nuestro país. En estos momentos aún permanecería en su vivienda y posteriormente sería trasladado hasta la sede de extranjería desde donde será conducido al aeropuerto. La novia de Eyal Berkover hizo hasta lo imposible por evitar su captura. Todo esfuerzo fue en vano.



Eyal Berkover apareció, hace unos días, en los medios de comunicación pero se negó a hablar de su situación migratoria por algunas faltas administrativas. Pero se supo que había presentado un habeas corpus para permanecer en nuestro país.

Eyal Berkover y Krayg Peña en las cuerda floja.

Incluso, André Castañeda sostuvo que el israelí no tiene ningún motivo para quedarse en Perú y debería ser deportado. "Eyal Berkover no es casado, viene de otro país. No sé cómo estarán las relaciones entre Perú e Israel. Yo sé que no hay ningún convenio. ¿Además refugio de qué va a pedir Eyal? Eso es ‘fantasmear’, son manotazos de ahogado”





EYAL BERKOVER YA ESTABA EN LA CUERDA FLOJA



Desde el mes de marzo se conocía que tanto Korina Rivadeneira, Krayg Peña y Eyal Berkover estaban en la cuerda floja y Migraciones lo tenían en la mira por falsear información para permanecer trabajando en nuestro país.



Según se menciona en el informe, Policía de Extranjería le pidió a Migraciones que Korina Rivadeneira, Krayg Peña y Eyal Berkover sean deportados por haberle mentido a las autoridades en su documentación.



La Policía de Extranjería ha puesto su mira sobre los chicos reality extranjeros pues algunos no tienen sus papeles en regla y están trabajando y ganando miles de dólares como turistas.

Korina Rivadeneira, Eyal Berkover y Krayg Peña a punto de ser deportados por presentar documentos falsos

PONEN MANO DURA CON ILEGALES



El superintendente de Migraciones indicó hace unos meses que se pondrá mano dura con los extranjeros que viven nuestro país de manera ilegal. Una de las primeras medidas fue la inmediata expulsión de Korina Rivadeneira, quién aún permanece en la clandestinidad pues se niega a ser deportada. Incluso, acusó de abuso a las autoridades migratorias de nuestro país.



Aunque la situación de Korina Rivadeneira está más que complicada, ya que hasta el momento los abogados de la venezolana nada pueden hacer para revertir la orden de expulsión.

Korina Rivadenira manda otro mensaje desde la clandestinidad

MENSAJE DE LA NOVIA

​Un día antes de la intervención a Eyal Berkover, su novia dio un mensaje. Ella, llamada Nair Bravo Metz, expresó lo mucho que ama al modelo israelí.



"Sos el hombre que toda mujer sueña tener a su lado, un ser humano increíble con un corazón que no le entra en el pecho... gracias por hacerme tan FELIZ!!! Ni mi familia ni yo olvidaremos jamás este momento tan mágico!!! TE AMO!!!", mencionó la pareja de Eyal Berkover.



EYAL BERKOVER, TODO UN 'CHURRAZO'

Eyal Berkover ganó una mediana popularidad por ser considerado un chico reality por tener un buen cuerpo. Como muestra de ello te dejamos estas fotos que te confirmarán lo que mencionamos.



Por otro lado, de mostramos cómo al novia de Eyal Berkover, Nair Bravo Metz, se enfrenta a los agentes de la División de Extranjería.