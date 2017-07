El modelo israelí Eyal Berkover denunció que Migraciones hizo un pobre análisis para ordenar su detención y expulsión. El ex chico reality publicó en Instagram un documento en el que aparentemente la institución confundió la nacionalidad del novio de Nair Bravo Metz.



En la imagen se lee subrayada la frase ciudadano venezolano. "¿Es éste el profundo ANÁLISIS que @MigracionesPe realizó para dictar una orden de expulsión? Es un claro CORTAR Y PEGAR", escribe Eyal Berkover en Instagram.



La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales debido al tremendo error que habría cometido Migraciones en el caso de Eyal Berkover. "Que error tan garrafal, una disculpa no basta", se lee en los comentarios de sus seguidores.

Ciudadano VENEZOLANO? Es éste el profundo ANÁLISIS q @MigracionesPe realizó para dictar una orden de expulsión? Es un claro CORTAR Y PEGAR! Una publicación compartida de Eyal Berkover Official (@eyal_berkover_) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 8:40 PDT

El 16 de julio se informó que el modelo israelí Eyal Berkover continuará en Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió que cometió un 'error' al detener al exchico reality pues su condición de refugiado seguía vigente hasta agosto.



"Debido a un problema con nuestro Sistema de Trámite Documentario no se pudo verificar a tiempo el ingreso de un recurso de reconsideración", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Eyal Berkover.

El modelo brindó una conferencia de prensa para aclarar todo lo relacionado a su situación legal. "Estoy dando la cara y no me estoy escondiendo de nada", indicó el ex chico reality.



"Me siento en una pesadilla. No me llego ninguna notificación. Tengo mi carnet vigente hasta agosto. Si supuestamente todo esta en orden y tenían que deportarme ¿Por qué no lo hicieron de la forma legal?", mencionó Eyal Berkover en el programa de espectáculos 'En boca de todos'.