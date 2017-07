Eyal Berkover y Nair Bravo en El Gran Show: Argentina terminó llorando al hablar de Perú [VIDEO]

Eyal Berkover y Nair Bravo estuvieron en el programa El Gran Show para apoyar 'El Desafío', el segmento de ayuda social que esta vez fue dedicado a una familia que sufrió el accidente en el cerro San Cristóbal.

Eyal Berkover aprovechó la oportunidad para contar todo lo que vivió tras la detención por parte de la Policía de Extranjería en la puerta de su casa. Además, manifestó que para él, como extranjero, vivir toda esa situación era inimaginable pues sabía que tenía sus papeles en regla.

Pero eso no fue todo. Nair Bravo, pareja de Eyal Berkover, y la persona que más luchó para que se haga justicia antes que se envíe a su novio al extranjero, también tuvo unas palabras muy emotivas en El Gran Show.

"La verdad que todavía me duele. Pero yo sé que lo que todos vieron no representa al Perú. Perú es el lugar que nosotros elegimos para vivir, para formar nuestra familia y los peruanos nos han demostrado, cuando pasó todo esto, que eso no es Perú", dijo Nair Bravo.

Nair Bravo llora

Pero eso no fue todo. Nair Bravo también agradeció por cada muestra de apoyo y solidaridad que recibieron por Eyal Berkover. La argentina manifestó entre lágrimas que precisamente esas buenas palabras la motivan a seguir adelante.

"Agradezco a todos y cada uno de los que mandaron su mensaje. A ti (Gisela) porque hiciste mención al caso y si bien el momento fue muy difícil, la verdad es que da ganas de seguir y dan ganas de luchar porque estoy muy agradecida con todos por el apoyo", declaró Nair Bravo en El Gran Show.

Videos intervención Eyal Berkover

