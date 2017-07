Eyal Berkover: Todo esto hizo por su novia antes de su detención  [VIDEO y FOTOS]

El modelo israelí Eyal Berkover inició su romance con la modelo argentina Nair Bravo Metz en febrero de 2017. A pesar del corto tiempo que los modelos estuvieron juntos, el ex chico reality se esforzó en demostrarle cada día a la conductora de Gol Tv cuán importante es en su vida.



En abril de 2017, Eyal Berkover decidió comunicarle a los medios que iba a pedirle matrimonio a Nair Bravo Metz. "Nos conocimos por amigos en común. La verdad es que desde el segundo día que la conocí, no nos separamos. Estuvimos todos los días juntos", contó el israelí en una entrevista al programa web Te cuento.



Eyal Berkover también hizo que Nair Bravo Metz pueda ver a sus papás luego de seis años. Los trajo para el cumpleaños de la argentina, quien no contuvo las lágrimas. "Mis papás vinieron a Lima después de casi 6 años para pasar mi cumpleaños acá... y todo gracias a vos mi amor, que pensaste y organizaste toda esta maravilla para mí", se lee en una publicación de la modelo.



Así recibía la sorpresa más hermosa de toda mi vida... mis papás vinieron a Lima después de casi 6 años para pasar mi cumpleaños acá... y todo gracias a vos mi amor, que pensaste y organizaste toda esta maravilla para mí... @eyal_berkover_ sos el hombre que toda mujer sueña tener a su lado, un ser humano increíble con un corazón que no le entra en el pecho... gracias por hacerme tan FELIZ!!! Ni mi familia ni yo olvidaremos jamás este momento tan mágico!!! TE AMO!!! 💕💕💕 Una publicación compartida de Nair Bravo Metz (@nairbravometz) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 10:49 PDT

Nair Bravo Metz se siente muy afligida con la detención de Eyal Berkover pues en los siete meses que llevan de relación, el israelí hizo cosas por ella que la hicieron sentir que es su felicidad. En Instagram se puede ver que el último viaje que realizaron los modelos es a la isla Harvest Caye.



En el momento de la detención, Eyal Berkover se encontraba paseando con Nair Bravo Metz por Miraflores. Ambos forcejearon con la Policía de Extranjería para que no detengan al israelí, en especial la modelo.



Nair Bravo Metz viene publicando fotos y videos de la detención en su Instagram y de la agresión de la Policía de Extranjería. La modelo argentina espera que la situación se resuelva pronto por el bien de Eyal Berkover.



Festejando la Bendición de tenerte en mi vida desde hace 10 meses... 10 meses que se convertirán en miles juntos mi vida!!! 💕👫 Gracias por hacer de mi una mejor persona cada día, por tu tierno amor y por tu infinita paciencia! 🙈🙏 Te amooooo @eyal_berkover_ !!! ❤️ Una publicación compartida de Nair Bravo Metz (@nairbravometz) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 9:49 PDT

🤣🤣🤣 #Repost @eyal_berkover_ with @repostapp ・・・ Mi vida @nairbravometz feliz con el ramo en la mano Después de mandar a 3 chicas a la clínica por los golpes puñetes y patadas cuando trato de agarrar el bouquet jajaja 😂😂😂 buena amor 💪🏼💪🏼💪🏼 Una publicación compartida de Nair Bravo Metz (@nairbravometz) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 4:19 PDT

Hoy se festeja el amor! 💕💍👫 @eyal_berkover_ Una publicación compartida de Nair Bravo Metz (@nairbravometz) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 12:27 PDT

Mi mundo es un mejor lugar gracias a ti! 👫💕🐶 @eyal_berkover_ #graciasdios #togetherforever #truelove #siempreunidos #mibendicion Una publicación compartida de Nair Bravo Metz (@nairbravometz) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 9:36 PDT

