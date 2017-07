Eyal Berkover: Su novia le pide ayuda a Beto Ortiz y periodista le da cruda respuesta [VIDEO y FOTOS]

La novia del israelí Eyal Berkover , Nair Bravo Metz, utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda en el caso de la detención de su pareja. La argentina le escribió un tuit a Beto Ortiz y el periodista le respondió con crudeza.

​"Te pido por favor que me ayudes a difundir todo este atropello. En mi perfil están los videos", le escribe Nair Bravo Metz a Beto Ortiz. El periodista le responde: "Hubiera sido la noticia del día si no fuera porque un Presidente de la República está en prisión. Así es este país".



La respuesta de Beto Ortiz en Twitter recibió 229 me gusta. Nair Bravo Metz no volvió a insistirle con el tema al periodista. La novia de Eyal Berkover se mostró muy ofendida con el canal al que pertenece Ortiz.



Al parecer a Nair Bravo Metz no le gustó como abordó el programa Cuéntamelo Todo la detención de Eyal Berkover. "CARADURAS LOS DE ATV, SU "PERIODISTA" LARA LLEGO JUNTO CON POLICIA DE EXTRANJERIA A FILMAR DESDE EL INICIO PORQUE ESO HACEN, SHOW BASURA", indicó la modelo en Twitter.

