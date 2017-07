Eyal Berkover se queda en Perú: Cancillería aceptó error con chico reality [VIDEO]

El modelo israelí Eyal Berkover continuará en Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió que cometió un 'error' al detener al exchico reality pues su condición de refugiado seguía vigente hasta agosto.

"Debido a un problema con nuestro Sistema de Trámite Documentario no se pudo verificar a tiempo el ingreso de un recurso de reconsideración", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Eyal Berkover.

Esta tarde, Eyal Berkover brindó una conferencia de prensa para aclarar todo lo relacionado a su situación legal. "Estoy dando la cara y no me estoy escondiendo de nada", dijo el modelo.

He aquí la prueba de que el intento de expulsión agresiva del día de ayer fue totalmente ARBITRARIO. pic.twitter.com/TE5hj4PV1Z — EYAL BERKOVER (@EyalBerkover) 14 de julio de 2017

"Me siento en una pesadilla. No me llego ninguna notificación. Tengo mi carnet vigente hasta agosto. Si supuestamente todo esta en orden y tenían que deportarme ¿Por qué no lo hicieron de la forma legal?", mencionó Eyal Berkover, más temprano, en 'En boca de todos'.



"Me da cólera porque son policías y no podía hacer nada, porque cualquier cosa que haga contra ellos es como un delito y es una razón más para botarme", agregó.



Finamente, Eyal Berkover indicó que se siente "humillado" luego de ser detenido en los exteriores de su departamento ubicado en la calle San Martín, en el distrito de Miraflores.