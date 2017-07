Eyal Berkover da la cara: "Me siento en una pesadilla" [VIDEO]

¡Rompió su silencio! Eyal Berkover reapareció tras el polémico episodio que protagonizó el jueves cuando fue detenido por la Policia de Extranjería. El modelo isarelí mencionó que sintió humillado por lo sucedido

Ni las lágrimas y los gritos de Nair Bravo Metz pudieron impedir que se lleven detenido al que considera es 'el amor de su vida'. Después del polémico episodio, Eyal Berkover da la cara y cuenta su versión.

"Me siento en una pesadilla. No me llego ninguna notificación. Tengo mi carnet vigente hasta agosto. Si supuestamente todo esta en orden y tenían que deportarme ¿Por qué no lo hicieron de la forma legal?", mencionó Eyal Berkover en 'En boca de todos'.



"Me da cólera porque son policías y no podía hacer nada, porque cualquier cosa que haga contra ellos es como un delito y es una razón más para botarme", agregó.

Finamente, Eyal Berkover indicó que se siente "humillado" luego de ser detenido en los exteriores de su departamento ubicado en la calle San Martín, en el distrito de Miraflores.