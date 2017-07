Poco a poco se van sabiendo detalles de la intervención de Eyal Berkover por la policía de extranjería en la calle San Martín, en el distrito de Miraflores. El israelí se encontraba con su pareja Nair Bravo Metz al momento que dos efectivos lo interceptaron.



En ese momento, la policía de extranjería comunicó a Eyal Berkover que tiene una orden de expulsión del país y que debía acompañarlos. Es en ese momento que la novia del exchico reality se desesperó y empezó a proteger a su pareja y se armó tremendo escándalo.



Nair Bravo Metz se enfrentó a los oficiales de la policía de extranjería y hasta forcejeó con ellos con tal de defender a Eyal Berkover, quien también no dejó que lo tocaran, mucho menos a su pareja.

Eyal Berkover: Así fue la intervención del israelí por la policía de Extranjería

Algún día diré , no fue fácil pero lo logré !!! 🙌🏼👑 Una publicación compartida de Eyal Berkover Official (@eyal_berkover_) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 7:58 PDT

Testigos de la intervención de Eyal Berkover empezaron a grabar el hecho e indicaron que en todo momento el israelí y su pareja se defendieron y trataron de no ser detenidos.



En declaraciones a la prensa hace unos días, la novia de Eyal Berkover reconoció que en migraciones las instancias estaban agotadas, pero que han apelado a instancias judiciales y que solo estaban a la espera de la llegada de una resolución.



Agregó que a Eyal Berkover no le había llegado ninguna resolución de expulsión por parte de Migraciones. "Eso lo están viendo los abogados y nosotros tenemos cierto alcance, pero no tenemos entendimiento de todo lo que está pasando"

Videos intervención Eyal Berkover

CONMOVEDOR MENSAJE DE SU NOVIA



Un día antes de que Eyal Berkover fuera detenido por la Policía de Extranjería, su novia, la argentina Nair Bravo Metz, publicó un sentido mensaje en Instagram donde le agradecía ser el hombre ideal para ella.



La publicación en Instagram tiene más de 5.281 reproducciones. En el video se ve a Nair Bravo Metz recibiendo a sus papás luego de seis años para cumpleaños de la modelo. Esto se logró con el apoyo de Eyal Berkover.



"Sos el hombre que toda mujer sueña tener a su lado, un ser humano increíble con un corazón que no le entra en el pecho... gracias por hacerme tan FELIZ!!! Ni mi familia ni yo olvidaremos jamás este momento tan mágico!!! TE AMO!!!", escribió Nair Bravo Metz sobre sorpresa de Eyal Berkover. La pareja derrocha amor en redes sociales.