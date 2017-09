Eymi Dean :"Juan Manuel Vargas y Blanca están felices" [VIDEO]

Después que la esposa de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, Blanca Rodríguez, reveló que Tilsa Lozano continúa escribiendo al futbolista cuando está ‘pasadita de copas’, la modelo Eymi Dean desmintió que la relación de su primo con la madre de sus hijos esté atravesando una crisis, como se especula.



“La semana pasada falleció el hermano de mi papá. Vi a mi primo Juan Manuel y Blanca súper enamorados, más que otras veces y muy felices”, sostuvo Eymi.





Blanca reveló que Tilsa sigue llamando a Juan Manuel cuando está ebria...

No lo sé por ellos (Vargas y Rodríguez), sino por amigas, quienes me cuentan que supuestamente ella (Tilsa) es quien llama a mi primo. No me consta ni él (Juan Manuel) me ha dicho nada, porque la última vez que hablé con Juan Manuel sobre lo que se pública en los medios, respondió que las cosas con su familia estaban muy bien.



¿Entonces la relación marcha bien?

Mi primo está muy concentrado con su familia, pero de hecho que si Blanca pone esos ‘memes’ es por algo y tendrá sus razones. Ellos (Juan Manuel y Blanca) no tienen ningún quiebre, están muy bien como familia.



¿Crees que Tilsa aún no supera a tu primo?

A Tilsa la conozco por los eventos, incluso antes que esté con mi primo, se ha portado muy bien conmigo, pero si es cierto (que llama a Vargas) es algo totalmente erróneo. Si ellos tuvieron algo, es algo que ya pasó. Ahora cada uno está con sus parejas. (L.Gamarra)