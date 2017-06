Fabio Agostini: Conoce a la sexy modelo española que le robó el corazón [VIDEO y FOTOS] 

El modelo español Fabio Agostini publicó una foto en Instagram que se viralizo rápidamente. En ella luce a quien sería el nuevo amor de su vida, la modelo también española, Bienve Lopez Acemel.

"Si ahora soy malo por dejarme llevar por el corazón y elegir a la chica que realmente me gusta...pues me declaro CULPABLE", se lee en la publicación del Instagram de Fabio Agostini. La imagen tiene más de 12.012 me gusta.

Fabio Agostini y Bienve Lopez Acemel se conocieron en el reality Mujeres y Hombres (MYHYV). La modelo fue eliminada del espacio televisivo, pero volvió para la gran final y esto genera toda una conmoción en el español.

El hecho de que Fabio Agostini eligiera a Bienve Lopez Acemel genera serias fricciones en los seguidores del programa. Muchos son escépticos del amor que ahora grita a los cuatro vientos el chico reality por la modelo. Mira aquí algunas de sus mejores fotos.

Si ahora soy malo por dejarme llevar por el corazón y elegir a la chica que realmente me gusta...pues me declaro CULPABLE!!❤️ @bienvee19

El verano solo acaba de empezar ❤❤ #LIVETHESUMMER

Yo no quiero hacer lo correcto pa' esa mierda ya no tengo tiempo... antes de que muera yo quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor 🎶🎶

Felices son los que nada esperan, porque nunca serán defraudados