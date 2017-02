Facebook: Lucía Oxenford denuncia que loco está enviándole fotos de su miembro por inbox [VIDEO]

La modelo Lucía Oxenford utilizó su cuenta en Facebook para canalizar una inusual denuncia acerca del hostigamiento que le haría un usuario. Las cosas, como lo detalló ella en un video, no son para tomarlo a la ligera. Para nada.



Lucía Oxenford indicó en Facebook que uno de sus fans está enviándole fotos de su pene en reiteradas veces. Ello no sería todo ya que el perturbado también le habría mandado videos en el que se masturba viendo las fotos de la joven en la revista SoHo.



"Deja estar mandándome fotos de tu miembro viril. Sí, es horrible. Tampoco me mandes videos satisfaciéndote con mi (sesión de fotos para la) revista SoHo", señaló Lucía Oxenford en el video de Facebook.

Lucía Oxenford y su producción para SoHo Perú. (YouTube)

Ella llamó a la cordura a quien estaría remitiéndole material sexual por tener mujeres en su familia. "Me vuelves a mandar algo más y voy a publicar todo, y no creo que te guste", advirtió Lucía Oxenford al usuario de Facebook.



Con casi 200 reacciones, el video de Lucía Oxenford motivó muchos comentarios de apoyo y otros de 'troleo' para la persona que estaría acosándola a través de Facebook.

