Facebook: Pedro Suárez Vértiz se emociona con imitador invidente y pide esto [VIDEO]

Pedro Suárez Vértiz no pudo evitar emocionarse con un video que le hicieron llegar a través de las redes sociales. El cantante peruano usó su página de Facebook para compartir las imágenes y contar lo que ocurrió.



"Me enviaron este vídeo y me emocioné. Ver a este chico cantar con tantas ganas, y con tan buenas pistas, es hermoso", escribió Suárez Vértiz.



En el video se puede apreciar a un joven invidente con micrófono en mano cantando 'Lo olvidé', uno de los éxitos de Pedro Suárez Vértiz. El clip ha sorprendido a muchos, pues la voz del joven guarda similitud con la del ex Arena Hash.



El video habría sido registrado en pleno Jirón de la Unión, en el Centro de Lima.



"Colaboren con él cuando lo vean y cuéntenle que ya esta en mi Facebook para el deleite de casi 3 millones de personas. Gracias amigo cantor !!!", agregó Pedro Suárez Vértiz.



Como era de esperarse, el post Pedro Suárez Vértiz se viralizó en cuestión de minutos en Facebook. Ha sido compartido más de 4 mil veces.