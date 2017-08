Facundo González llamó 'amor' a Rosángela Espinoza ¡y Paloma Fiuza lo cuadró en vivo! [VIDEO]

Un incómodo momento se vivió en Esto Es Guerra cuando Facundo González llamó 'amor' a Rosángela Espinoza. El argentino sorprendió a todos llamando así a la chica selfie, incluyendo -obviamente- a su pareja, Paloma Fiuza.

Los guerreros jugaban a adivinar los objetos ocultos. Facundo González era el encargado de pasar de panel en panel para darle el mayor puntaje a las Cobras. Cuando se paró delante de Rosángela Espinoza, el popular 'guacho' dijo: "¡Vamos amor!", dejando atónitos a todos.

Ante esto, Paloma Fiuza dijo seriamente que llegarían a su casa para hablar sobre lo sucedido. Visiblemente nervioso, Facundo González apenas podía articular palabra y solo atinó a decirle 'mi amor' a su garota. Tras lo sucedido, la guerrera dijo que ella también tiene sus 'celitos' como cualquier persona.

"Yo siempre soy segunda y él es muy distraído y él dijo que ni miró. Yo sí le creo. Yo no tengo ningún problema... bueno, no puede chapar de ninguna manera, pero no tengo ningún problema con que me confunda. No me molesta. No soy celosa, pero...soy normal. Tengo mis celitos normal", dijo Paloma Fiuza.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre la situación? La popular chica selfie conoce a Facundo González y sabe que es un chico bastante distraído. "Facundo es despistado. Es un chico que está en la luna. Ay yo me asusté"

Facundo González también habló del tema. El argentino aclaró que no tuvo ninguna intención de llamar 'amor' a Rosángela Espinoza. Por la costumbre, Paloma Fiuza suele ser la primera mujer del juego y pensó que se trataba de ella. Incluso dijo que el 'jalón de orejas' del que le advirtió la garota, solo es una broma.

"'Amor' le dije a Rosángela. Sabía que era hombre y mujer y pensé que la mujer era Paloma. Pucha me equivoqué. Pero no, (lo del jalón de orejas) fue un chiste nomás", comentó Facundo González para América Espectáculos.