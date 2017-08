Facundo González sufrió caída de tres metros y asustó a todos en Esto Es Guerra [VIDEO]

Facundo González asustó a todos en Esto Es Guerra. ¿Qué pasó? Durante un juego de preguntas y respuestas perdió el equilibrio y terminó cayendo de una altura considerable. Todos sus compañeros corrieron para auxiliarlo.

Facundo González estaba a un paso del triunfo de uno de los juegos más populares de Esto Es Guerra. Mientras contestan bien una pregunta de conocimientos, los participantes suben un escalón de una escalera para tocar la campana. El 'gaucho' competía con Rafael Cardozo por los puntos.

Desde el inicio, todos los participantes de Esto Es Guerra vacilaron a Facundo González y Rafael Cardozo pues son los más lentos para obtener el triunfo en ese juego. Sin embargo, en un punto, el argentino empezó a tener más ventaja sobre el brasileño.

Cuando llegó al último escalón esperando la pregunta final para obtener el triunfo, Facundo González se mostró ansioso. Por eso, tocó la campana apoyándose mientras se daba unos pasitos de baile.

Facundo González y su caída en EEG

Lo que él, ni ninguno de sus compañeros esperó, es que perdiera el equilibrio. Facundo González terminó cayendo desde una distancia considerable. Todos los compañeros de Esto Es Guerra corrieron a ayudarlo. Incluso, los árbitros se apresuraron a darle una mano.

"¡Cuidado!", gritó Mathías Brivio mientras veía cómo Facundo González terminaba perdiendo el equilibrio y cayendo. Afortunadamente, el argentino cayó sobre una colchoneta de la que nadie sabía.

"Estoy bien, me caí de verdad. No estoy jodie... No fue chiste. No pasa nada. Me caí de verdad (Mirando hacia arriba) Ajustá la campana che", dijo Facundo González para tranquilidad de todos.

El participante de Esto Es Guerra declaró que, pese a que la colchoneta amortiguó la caída, era muy delgadita y tuvo que hacer lo que pudo para no sufrir tanto dolor en la caída. Sin embargo, Facundo González aclaró que nunca se trató de una broma.

"Siempre hago chistes pero esta vez me caí de verdad. Pero no pasó nada. Traté de amortiguar con la colchoneta y eso me ayudó. Era una finita igual pero eso me ayudó. Zafamos. La gente creyó que era un chiste pero de verdad me caí", puntualizó Facundo González.

