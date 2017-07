Familia Peluche: Actor de la serie aparece en redes mostrando su miembro viril

Octavio Ocaña, el pequeño actor que interpretara a 'Benito Rivers' en las series Vecinos y Familia Peluche, ambas de Eugenio Derbez, dio que hablar en las redes sociales por reaparecer en la farándula al filtrarse foto luciendo la forma en la que creció y en más de un aspecto.

En la imagen que se filtró en la web se ve al exactor infantil de la Familia Peluche acostado en su cama desnudo y mostrando su miembro viril. La FOTO fue ampliamente comentada por los internautas mexicanos el pasado mes de abril.

Se especuló que la imagen del niño actor de Familia Peluche fue filtrada por hackers, aunque también se especuló que habría sido sacada de un chat candente. Por otro lado, también se deslizó la posibilidad de que el propio Ocaña las compartió para generar atención y dar nuevo impulso a su carrera.

Sin embargo, este viernes, el propio actor de la Familia Peluche salió a dar su versión de este caso: "Lo tomé un poco a broma primero y ya después sí me saqué de onda porque o sea fue entre broma y broma con unos amigos, A mí me preocupó mucho mi familia, obviamente mis fans sí me preocupan y así porque tienen una imagen de mí y de repente se da otra".

'Benito Rivers' en 'Vecinos'.

"Obviamente que sí me preocupa, pero me preocupa más mi familia. Sí me regañaron y así, después les dije fue entre broma y broma, y me dijeron ' ya no hagas esas bromas", comentó 'Benito' de Vecinos y la Familia Peluche.