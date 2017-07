Familia Peluche: Así reaccionaron los padres de Octavio Ocaña al ver sus fotos desnudo [VIDEO]

Fue en abril que se filtró fotografía donde sale Octavio Ocaña mostrando su miembro viril ante las cámaras. Ocaña es conocido por interpretar a 'Benito Rivers' de la serie Vecinos.



Octavio Ocaña también se pronunció por la polémica fotografía donde muestra su pene erecto a las cámaras. La imagen se convirtió en viral y hasta los padres del actor de 'Familia Peluche' vieron dicha imagen.



Fue en la Radio Fórmula que Octavio Ocoña explicó todo lo que pasó con la fotografía: "Lo tomé un poco a broma primero y ya después sí me saqué de onda porque o sea fue entre broma y broma con unos amigos. A mí me preocupó mucho mi familia, obviamente mis fans sí me preocupan y así, porque tienen una imagen de mí y de repente se da otra".



"Obviamente que sí me preocupa, pero me preocupa más mi familia. Sí me regañaron y así, después les dije fue entre broma y broma, y me dijeron 'Ya no hagas esas bromas'", cuenta el actor que aparecía en 'Familia Peluche'.



Octavio Ocoña enfrentó las críticas en redes sociales y aprendió la lección de andar tomándose fotografías desnudo para andar haciendo bromas pesadas a sus amigos. Resultó terrible el niño de 'Familia Peluche'.