Farid Ode sin problemas con Sandra Mathews y asegura que mantiene a su hija

Farid Ode aclaró que no tiene problemas con su esposa Sandra Mathews por la manutención de su pequeña hija.



“Conversé con Sandra y todo está bien. Ella misma contó que pago el departamento y, además, le doy 600 soles mensuales para la alimentación. Al final son como dos mil soles mensuales”, dijo Farid Ode.

Ella comentó que podría hacerte un juicio de alimentos...



Si ahorita me hace un juicio de alimentos, no me saca más de 500 soles al mes porque la cebichería no es mía, soy el administrador, no tengo nada a mi nombre... además, no tengo tanta plata como Edwin Sierra. Pero, como repito, con ella no hay problema, estamos tranquilos y los gastos de nuestra hija son compartidos.