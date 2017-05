Federico Salazar y Verónica Linares celebran así los 24 años de ‘Primera edición’

El noticiero ‘Primera edición’ cumplió, la semana pasada, 24 años al aire y sus conductores resumieron su éxito en la veracidad e inmediatez de la información, que los mantiene como líderes en su horario.

Federico Salazar, Verónica Linares y Rebeca Escribens coinciden al señalar que la buena ‘química’ en pantallas es reflejo de su amistad y buen trato fuera de cámaras.

“Soy el veterano y uno siempre tiene que irse adaptando al cambio de los tiempos, aunque lo importante es la noticia. Los conductores somos accesorios, ellas son las más bonitas y yo, el más antiguo. Día a día trabajamos la credibilidad”, comenta Federico Salazar.

Además, Federico Salazar añadió que muchos lo siguen recordando con Sol Carreño, pero ya lleva 14 años junto a Verónica Linares.



“En esencia es lo mismo, porque Sol habla bastante, y Verónica también”, bromea Federico Salazar.

En tanto, Verónica Linares espera celebrar su quinceañero con chambelán incluido.



“Tengo 14 años y aún no me acostumbro a levantarme a las 3:30 de la madrugada, mientras todos roncan. Para nosotros la información manda, pues la competencia es fuerte. Hemos visto muchos noticieros empezar y terminar”, comentó Verónica Linares.

Sol Carreño en Primera Edición de América Televisión

REBECA: SOY LA ‘BEBÉ’



A su vez, Rebeca Escribens enfatizó que cada mañana sale revitalizada del trabajo.



“Es maravilloso trabajar juntos, aprendo mucho y me siento revitalizada. Soy la ‘bebé’, en octubre cumpliré dos años... y pensar que de adolescente veía a Federico en televisión”, detalló.

Hace unos días se comentó que ‘90 Matinal’ les ganó en el rating.

¿Qué les parece la competencia?



V: La competencia sana, es buena. Es una propuesta distinta, tiene a Magaly, una periodista que viene del espectáculo y es válido el giro.



F: Siempre hay competencia y nos tenemos que adaptar y aprender de ella para seguir siendo líderes. No somos el amo y señor de todo, hasta ahora no nos han ganado, creo que unas medias horas, pero no desmerecemos el trabajo de otros, hacen bien su labor y están buscando su rumbo.



V: Aunque en la época que estuvieron Jéssica Tapia y Tola, se nos acercaron muchísimo.