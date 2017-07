Fernanda Kanno se alejó de la televisión y ahora luce radical cambio de look [VIDEO Y FOTOS]

En junio de este año, la periodista Fernanda Kanno sorprendió a sus seguidores con la noticia de su adiós a América TV. Ha transcurrido menos de un mes y la guapa exconductora decidió hacerse un radical cambio de look.



En una imagen de Instagram se ve a Fernanda Kanno con el cabello morado. "Volvemos a los colores!!!! Gracias @gacostasalonspa me quedo lindo el color", escribió en Instagram la exconductora.



La publicación de Fernanda Kanno tiene más de 136 me gusta. Sus seguidores se encuentran sorprendidos con el nuevo aspecto de la periodista. Los fans de la periodista le pidan que vuelva a la televisión, pero de momento la exconductora prefiere mantenerse al margen.



"No había sacado la cuenta de cuánto tiempo ha pasado, quizá porque pensaba que nuestra relación no iba a acabarse nunca. En fin, hoy repaso uno a uno los años contigo, 11 en total y solo puedo decirte GRACIAS! Por las aventuras, lo aprendido, los amigos, las victorias y las derrotas.... por las oportunidades.... gracias AMERICA TELEVISIÓN por haber sido mi casa todos estos años. Me voy con tu última enseñanza... #PROHIBIDORENDIRSE", escribió Fernanda Kanno en su cuenta Facebook el 22 de junio de 2017. Mira aquí su cambio de look.​

