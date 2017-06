Fernanda Kanno le dice adiós a América Televisión después de 11 años y ahora cumplirá su sueño [FOTO]

La periodista Fernanda Kanno le dice adiós a América Televisión. A través de su cuenta Facebook, la conductora de 'Prohibido Rendirse' compartió un emotivo mensaje agradeciendo a canal 4 por la experiencia en TV.

Recordemos que Fernanda Kanno estuvo conduciendo A las 11 junto a Rebeca Escribens, condujo noticiero en Canal N, estuvo en Domingo al Día. Su último proyecto a cargo fue Prohibido Rendirse, programa de emprendimiento de América Televisión los domingos a las 11 a.m.

Fernanda Kanno comentó en su última publicación que estuvo 11 años en América Televisión. Incluso, reveló que nunca pensó decirle adiós pero agradece por cada una de las puertas que se le abrió.

"No había sacado la cuenta de cuánto tiempo ha pasado, quizá porque pensaba que nuestra relación no iba a acabarse nunca. En fin, hoy repaso uno a uno los años contigo, 11 en total y solo puedo decirte GRACIAS! Por las aventuras, lo aprendido, los amigos, las victorias y las derrotas.... por las oportunidades.... gracias AMERICA TELEVISIÓN por haber sido mi casa todos estos años. Me voy con tu última enseñanza... #PROHIBIDORENDIRSE", escribió Fernanda Kanno en su cuenta Facebook.

Sin embargo, esta circunstancia le da la oportunidad a Fernanda Kanno de disfrutar uno de sus pasatiempos favoritos: los autos. Se dio a conocer que la conductora participará en el Dakar 2018 y podrá demostrar su gran talento en el volante.

Fernanda Kanno sorprendió el 2016 al revelar que congelaba sus óvulos para retrasar su maternidad pues, a sus 33 años, aún no tenía novio ni planes de compartir su vida con alguien.

“Sé que el reloj de la vida no marca la hora que uno quiere y nunca deja de avanzar, la juventud no dura para siempre y mientras los años pasen menos probabilidades tengo de llevar un embarazo sano, feliz y seguro. Es por eso que he decidido congelarlos”, indicó Fernanda Kanno en una larga publicación en Facebook.

