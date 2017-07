Fiesta Patrias: Diana Sánchez y Zumba celebran a ritmo de marinera

‘Orgullosos de ser peruanos’. Así se sienten Diana Sánchez y Alejandro Benites, el popular ‘Zumba’, quienes lucieron el traje típico de la marinera norteña como homenaje a nuestro país por estas Fiestas Patrias.

¿Diana, cómo sientes a tu patria?



La verdad, me siento orgullosa de lo que somos porque nadie puede discutir que los peruanos somos ingeniosos, trabajadores, perseverantes y buscamos hacer patria siempre.



¿Y qué piensas sobre los que discriminan a su propia raza?



Escuché algunos comentarios racistas de chicas en el medio y, la verdad, me dan pena. Para mí son personas limitadas e ignorantes.



¿Eres limeña de nacimiento?



Sí, pero soy una mezcla de razas, es que así somos la mayoría de peruanos, mestizos.

¿Es cierto que eres buena en la cocina y tienes tu sazón?



Claro, la sazón la heredé de mi papá y me sale delicioso el rocoto relleno.



¿Tu novio (colombiano) ya aprendió algún baile peruano?



El festejo le sale muy bien.

ZUMBA



¿Cómo pasarás estas fiestas?



Tendremos un almuerzo familiar.



¿Orgulloso de tu país?

Orgullosísimo. Te cuento que cuando estoy en otros países me preguntan de dónde soy y respondo: ‘soy un cholo bien peruano’. He derramado lágrimas cuando escuchaba la canción ‘Y se llama Perú’, mientras estaba en el extranjero.



Das clases de baile, pero ¿enseñas las danzas típicas?



Siempre... primero lo nuestro, después el resto. A mí me encanta la marinera, es muy elegante.