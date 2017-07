Fiestas Patrias: ‘Melcochita’ 'vacila' a PPK antes de oír su mensaje a la Nación

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’ (81), a su estilo, dio su mensaje presidencial y le pidió a su ‘promoción’ -Pedro Pablo Kuczynski- que acabe con la corrupción en el Perú y levante la economía para que así el país se vea ‘más bonito’ y haya ‘azúcar pa’ gozar’.

Si ‘Melcochita’ se lanzara a la presidencia, seguramente ganaría...



A mí me quiere todo el país, sobrino, pero yo no me meto en cosas chuecas.



Maestro, si usted estuviera en el lugar de PPK, ¿cuál sería su mensaje a la Nación?



Buscaría acabar con los ‘marcas’, con los delincuentes. Apoyaría a los niños. Mejoraría los hospitales. Le aumentaría el sueldo a los profesores. Castigaría severamente a quienes maltratan a las mujeres. Creo que el principal problema es la delincuencia, acabando con eso el Perú caminaría bien. Ahora todo el mundo tiene miedo de salir... Un chiste: Había un ladrón tan tonto, que cuando iba a robar a las tiendas se llevaba los maniquíes para que no queden testigos... A prirrrrrrr.

¿Qué haría con los corruptos?



Hay tanta corrupción, que los ‘choros’ salen al toque de la cárcel. Para los que violan criaturas debe haber pena de muerte.



¿Quiénes serían sus ministros?



Ministra de Educación: Susy Díaz.

Ministro del Interior: Carlos Cacho.

Ministro de Cultura: Mayimbú.

Ministro de la Niñez: Edwin Sierra.

Ministro de Salud: Miguelito Barraza.

Ministro de Justicia: ‘Chibolín’.

Ministro de Ambiente: ‘Cachay’.

¿Le ha puesto un ‘chaplín’ a PPK?



Sí, él es mi querido ‘morsa blanca’... Otro chiste: Dice que se encuentra Jaimito con PPK y le dice: ¿Tú eres Jaimito, el de los cuentos...? Jaimito le contesta: No, el de los cuentos eres tú. Yo soy el de los chistes... ¡Azúcar pa’ gozar...! Y no dejen de ver ‘Gemelos sin cura’... ¡No vayan!



Maestro, ¿y también le afectó la economía, pues me dicen que anda ‘agüja’?



Ando ‘misión imposible’...Tan ‘misio’ que el otro día soñé que PPK me regalaba 300 millones...



Asuuu, ¿y en qué los gastó?



En nada pues sobrino, era un sueño, ja, ja,ja.