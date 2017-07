Fiestas Patrias: Xoana González y otros extranjeros de 'Chollywood' se unen a la celebración

Por: Eric Castillo, Milagros Casas y Jhonny Valle



Ellos son extranjeros, pero sienten al Perú como su segunda patria. Vernis Hernández, Lucas Piro, Alexander Kobzar y Xoana González cuentan por Fiestas Patrias que están enamorados de nuestra gente, de la cultura y la comida.

“Tengo 16 años en este país que me ha dado todo, incluido mi hijo. Amo la comida y reniego con el tráfico. Me endulzo con la música criolla, pero me preocupa la inseguridad”, señala Vernis Hernández por Fiestas Patrias.



¿Conoces todo el Perú?



Casi todo. Gracias a la música he podido conocer la costa, sierra y selva.



Nadie te hace ‘cholita’...



No, ya con 16 años conozco bien todas las ‘mañas’. Celebraré estas fiestas trabajando como muchos peruanos, somos unas hormiguitas.

Lucas Piro está agradecido con el Perú porque lo ayudó a reencontrarse con la danza y hasta aprendió a preparar algunos platos típicos.



“Me iba para México y llegó la propuesta de ‘El Gran Show’. El Perú me abrió sus puertas, su gente, su cultura y después descubrí la comida. Sé preparar el cebiche y la papa a la huancaína”, comentó Lucas Piro a propósito de Fiestas Patrias.

PPK habló de extranjeros en Perú.

El ucraniano Alexander Kobzar ya tiene dos años en nuestro país y se siente un peruano más ahora que celebra Fiestas Patrias.



“Sé decir ‘batería’, ‘causa’, ‘pucha’. Conozco Nazca, Paracas y me gustaría viajar a Machu Picchu”, señala.



En tanto, Xoana González dijo que se siente más peruana que argentina, por eso está tramitando su DNI.



“Me siento superperuana, vivo con emoción las Fiestas Patrias. Amo tanto este país que deseo nacionalizarme”, expresó Xoana González.