Fifth Harmony estrena 'Down', su primera canción sin Camila Cabello [VIDEO]

Para alegría de sus millones de fans en el mundo, el grupo femenino 'Fifth Harmony' estrenó el tema 'Down', su primera canción luego de que se anunciara la salida de Camila Cabello, en diciembre pasado.

El grupo compuesto por Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke estrenaron esta nueva canción en colaboración con el rapero Gucci Mane.



En los últimos meses, Fifth Harmony protagonizó algunas portadas de revistas en las que solo mostraban a sus cuatro integrantes. Camila Cabello, por su parte, inició su carrera como solista con el tema 'Crying in the club'.

Fifth Harmony Fifth Harmony

Como se recuerda, Fifth Harmony anunció en diciembre del 2016, después de cuatro años y medio, que Camila Cabello decidió dejar Fifth Harmony.

Y aunque los fans del grupo pop presagiaron lo peor, sus demás integrantes continuaron con la promoción de sus populares temas y ahora estrenan su nuevo sencillo.



AQUÍ ESCUCHA UN AVANCE DE 'DOWN'