Fiorella Alzamora le dice mantenido a Bruno Rocha [VIDEO]

Fiorella Alzamora y Bruno Rocha protagonizaron un candente encuentro en televisión, donde ella lo calificó de ‘mantenido’ y ‘poco hombre’, mientras que el ‘garoto’ la llamó ‘falsa’ y ‘mentirosa’, después que le pagó una deuda de 1 200 soles ‘por sus servicios’.



Ambos personajes estuvieron en el set de ‘Cuéntamelo todo’, donde se rencontraron después de varios meses.



“Bruno es un ‘poco hombre’ porque estuvimos saliendo y luego me sacó la vuelta. Además, me debe un dinero porque nos fuimos de viaje y dijo que pagaría parte de los gastos, pero resultó que no tenía dinero”, detalló Fiorella Alzamora.



Para callar todo eso, Bruno sacó los 1 200 soles de la deuda y se los entregó. Al principio le aventó un billete y luego le dio en su mano todo el dinero.



“Eres falsa y mentirosa. No quiero que sigas hablando de mí y te voy a pagar por tus servicios”, dijo molesto.

Tras este incidente, ella reafirmó que fueron pareja y que lo mantenía, y él le exigió que no vuelva a mencionarlo. Minutos después, Fiorella abandonó el set.



‘NO LE DEBÍA NADA’

En tanto, Bruno juró que nunca le debió dinero a Fiorella Alzamora.



“Por mi tranquilidad le regalé el dinero, quiero vivir en paz. Sé que no fue correcto aventarle el dinero, fui malcriado, pero no me arrepiento”, comentó.



Le dijiste ‘te pago por tus servicios’, ¿a qué te refieres?

La gente sabe a lo que me refiero, si se molestó es por algo.



¿Temes una demanda de Alejandra Baigorria?

No me preocupa ese tema. Sería una pena, pero es su decisión, solo dije la verdad. (E. C.)

