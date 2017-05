Fiorella Rodríguez no va más en 90 Matinal ¿Qué pasó? [FOTO]

Fiorella Rodríguez no estará más en 90 Matinal. La conductora de 90 Show no apareció el martes 30 de mayo en el noticiero junto a Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca y confirmó, a través de sus redes sociales, que no estará más en el espacio de noticias.

Fiorella Rodríguez fue el nuevo jale de Latina para conducir el espacio 90 Show y hacerle competencia a Rebeca Escribens en América Espectáculos Edición Matinal. Sin embargo, su salida sorprendió a todos sus seguidores.

Por eso, Fiorella Rodríguez utilizó su cuenta Instagram para explicar su salida de 90 Matinal y aclarar si continuará en Latina. "Amistades todas!!!! Gracias por estar en #ActitudVigilante! Con ustedes no se puede guardar secretos! Solo puedo decir que estoy feliz y trabajando con la muchachada inquieta! ¡Estaremos más tiempo juntos! Habrán sorpresas este FDS! ATENTOS! 90Show", escribió la conductora

Pero esa respuesta no fue suficiente para sus seguidores pues se preguntaron si es que ella estaría los fines de semana con un nuevo programa o tal vez sola u acompañada. Ante esto Fiorella Rodríguez comentó:

"Jaaaaaaa! Ok! Desde este sábado #90Show pasa a ser un programa de dos horas de 9 a 11am", escribió Fiorella Rodríguez en su cuenta Instagram para dejar clara su situación con Latina.

El programa de Espectáculos del día martes 30 inició con un anuncio de Jazmín Pinedo, quien señaló que desde la fecha hacia adelante el espacio que conduce irá a partir de las 9 a.m.

