Flavia Laos: Aída Martínez la criticó así por frase racista [VIDEO]

Luego que Flavia Laos (19) hizo un comentario racista, Aída Martínez pidió a la joven actriz que vaya al psiquiatra para mejorar su conducta.

Aída, en el video que difundió ‘Amor, amor, amor’, donde se ve a Flavia Laos paseando en un yate con Patricio Parodi, habría dicho que el ‘cholo no deja de ser cholo nunca’. ¿Cómo tomas ese comentario?



Le aconsejo que visite a un psiquiatra porque creo que tiene serios problemas, parece que se cree de Marte y que es un ser superior y especial.

Algunos la justifican por su juventud...



El ser joven no es justificación. En mi caso, yo me he desenvuelto en todos los estratos sociales y nunca tuve problemas de superioridad. Creo que se debe hacer marchas contra la discriminación. Incluso, deben sacarla de la televisión. Ya basta.



También ponen en tela de juicio que sea ella la que hace ese comentario.

​

Yo sí creo que es su voz porque conozco su voz. Ella tiene estas costumbres de ‘cholear’ a la gente, pasó conmigo, cuando me insultó en el karaoke de Omar Macchi. Ya hay una prueba más de que ella utiliza esas palabras, es su manera de hablar. El vocabulario de ella es así, de una chibola hueca. Quiero aclarar que a mí no me molesta que me digan chola, sino cómo lo dice.

Aída Martínez critica a Flavia Laos por ‘cholear’ a la gente.

‘SOLO AMIGOS’



Por otro lado, Patricio Parodi aclaró que nunca estuvo 40 minutos en el departamento de Flavia Laos, sino solo 10. Esto a raíz del ampay que les hicieron el fin de semana. “No hay nada de malo, porque las estaba dejando en su casa e ingresé a la cochera por seguridad”, comentó el ‘Pato’.



Asimismo, repitió que no tiene una relación con Flavia Laos. “Flavia es una amiga, y así como la dejo a ella, lo hago con otras amigas. Sé que todo esto la cansa, porque invaden su privacidad”, añadió.