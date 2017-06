Flavia Laos hace llorar a Aída Martínez con demanda por acusarla racista [VIDEO]

Flavia Laos saca las garras. La actriz de 'Ven Baila Quinceañera' no se quedó callada y prepara tomar acciones legales contra Aída Martínez. La bailarina la acusó de racista al llamarla 'chola de mie...' cuando ambas coincidieron en una discoteca el fin de semana pasado.

Según Aída Martínez, Flavia Laos estuvo en su contra todo el tiempo que compartieron un box en una conocida discoteca. Incluso, la actriz habría pedido que saquen a la modelo del establecimiento.

Ante esto, Flavia Laos decidió dar su versión de los hechos y declaró que ella ni siquiera conoce a Aída Martínez. La actriz aseguró que tomará medidas legales por acusarla de racista y dejar entrever que usa sustancias.

"Le diría que se retracte porque va a salir perdiendo. Me están difamando totalmente, diciendo que estoy consumiendo otras cosas pero eso ya se va a probar. De todas maneras voy a tomar una acción legal y estoy hablando con mi abogado porque eso no está bien", dijo Flavia Laos en conversación con 'Espectáculos'.

Flavia Laos vs Aída Martínez

Al verse amenazada con una nueva demanda contra difamación Aída Martínez terminó llorando y rogándole al Zorro Zupe que no encubra a Flavia Laos por ser su amiga. La modelo no pudo evitar llorar al pedirle que diga la verdad.

"Zorro, quiero que me digas en mi cara si has escuchado algo que Flavia dijo 'chola de mie...'. Júralo por tu madre y dime que no escuchaste eso para ya terminar este tema acá porque estoy bastante afectada con lo que se está diciendo. Parece que todos están a favor de esto. Dime en mi cara que no has escuchado esto", dijo entre lágrimas Aída Martínez.

Sin embargo, el Zorro Zupe señaló que a él no le constaba nada de lo que Aída Martínez decía porque él no estuvo en ese momento en la discoteca y se retiró antes que todos. Además, el amigo de Flavia Laos comentó que si él hubiese escuchado eso, lo habría dicho.

"Es una pelea de la que yo no he sido partícipe y yo no he estado ni en el box (...) Yo no llegué a tomar desayuno, me despedí de ti y de todos los presentes", dijo el Zorro Zupe.

Aída Martínez llora por Flavia Laos

