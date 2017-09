Flavia Laos le juega tremenda broma a su abuelita y todo tiene un final inesperado [VIDEOS]

Flavia Laos compartió un divertido momento familiar en redes sociales. La actual participante de Esto Es Guerra pasó el día domingo en compañía de su madre y su abuela. Por eso, las tres fueron al cine para pasar un agradable momento.

En el lugar, Flavia Laos, junto a su mamá, decidieron jugarle una broma a la abuelita de la familia. Por eso, le dijeron que verían 'La Hora Final', película peruana que narra la búsqueda y captura de Abimael Guzmán. La abuela de la actriz se mostró emocionada.

Sin embargo, durante la grabación de los videos, Flavia Laos le habla a la cámara para revelar que en realidad irán a ver IT, la película de terror americana. Incluso, cuando ya están en las butacas esperando que empiece, la abuelita de la rubia creía que se trataba del filme peruano.

Incluso, momentos antes, la señora dijo que no quería ver una película de terror porque le daba miedo. Esto, hizo que Flavia Laos se riera viendo la cámara pues su abuela no sabía lo que le esperaba.

"Dice que la del payaso es brava, que no la ve ni pagada. Pobre, lo que le espera", escribió en el Instagram Stories Flavia Laos. Su abuelita ya se preparaba para empezar a disfrutar de la película.

Después de ver la película, Flavia Laos comparte un nuevo video preguntándole a su abuela si se asustó pues pareció verla saltar de su asiento mientras veían el film de terror. La señora dijo que era una película tonta y que no le dio miedo.

"Es tonta. No me dio miedo nada", dijo la abuela de Flavia Laos. Efectivamente, la señora se mostró tranquila y sin señales de haber sido asustada por la película de terror americana.



Por si te lo preguntas, amigo Trome, IT y La Hora Final continúan en cartelera.

