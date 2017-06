Flavia Laos: ¿por qué Claudia Ramírez la califica como 'desubicada'?

La modelo Claudia Ramírez calificó de ‘desubicada’ a Flavia Laos, luego que Aída Martínez revelara que la joven actriz la llamó ‘chola’ en forma despectiva.



“Más que la palabra, es la forma cómo se dice... No creo que Aída se ofenda, porque tiene carácter bastante fuerte”, precisó Claudia Ramírez.



¿Conoces a Flavia?

No, veía una chica tranquila y buena, pero ahora me parece una desubicada mal.



En tanto, Aída comentó que no tiene temor a la demanda judicial “porque no he dicho nada falso, ella me ofendió. Tengo testigos de eso y ella no ha presentado a nadie. Así que ya veremos”, comentó.



Sin embargo, no supo explicar por qué al salir de la discoteca subió al mismo carro con Flavia Laos y los hermanos Parodi.

Flavia Laos vs Aída Martínez