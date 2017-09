Flavia Laos tuvo buenos comentarios para Sheyla Rojas y su romance con Pedro Moral.



“Qué lindo, qué viva el amor... Le deseo lo mejor, no tengo nada en contra de ella. No hablo con Sheyla, cero rencillas, cada una en su nota”, dijo Flavia Laos.



¿Y tú estás soltera?, ¿Emilio Jaime queda en el pasado?

Estoy soltera, porque estar con alguien es complicado y Emilio queda en el pasado.



De otro lado, Laos no descartó volver a ‘Esto es guerra’.

“Me encanta el deporte siempre que no cambie lo que soy yo. Todos saben que soy actriz, no una chica reality”, dijo. (B.Pashanasi)



