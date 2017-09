¿Flavia Laos discrimina los jugadores de la selección peruana? [VIDEO]

Flavia Laos negó ser la protagonista de unos audios que circulan en las redes sociales donde discrimina a algunos futbolistas de la selección peruana.



“Lo del audio es mentira, los que me conocen saben que no es mi voz. Me quieren hacer daño, como lo del video íntimo, que es una escena de una película que estoy grabando y no debió filtrarse”, precisó Flavia Laos.



(E. C.)

Flavia Laos y Rosángela Espinoza