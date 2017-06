Flavia Laos: Actriz responde a quienes la tildan de drogadicta y racista [VIDEO y FOTOS]

La actriz Flavia Laos viene siendo acosada e insultada en redes sociales, en especial en Instagram. Esta mañana, la modelo Aída Martínez la acuso de racista y también solicitó que la joven de 19 años se haga un examen toxicológico.

Tras estas acusaciones, varios usuarios de redes sociales vienen acusando e insultando a Flavia Laos. La palabra drogadicta es el comentario que más se repite en el Instagram de la actriz.

Flavia Laos se encuentra bastante afectada por esta críticas. La actriz decidió responder al cargamontón a través de Instagram. "Voy a verlo con mi abogado por que es una acusación muy grave,de la cual no tiene prueba alguna", indicó la joven de 19 años.

Flavia Laos se defiende de las críticas

Aída Martínez contó que Flavia Laos la llamó chola en varias veces cuando compartían un box en una discoteca. La actriz exigía que retiren a la modelo arequipeña en estos términos: "Saquen a la chola, saquen a la chola", revela Martínez.



Aída Martínez sospecha que Flavia Laos le tiene tirria porque la modelo criticó que la actriz no luzca como en las fotos que publica en Instagram. La arequipeña comentó que "la quinceañera" usaba varios programas de edición de fotos para lucir regia.



Consultada por estas acusaciones, Flavia Laos indicó que ella no conocía a Aída Martínez y que en ningún momento se había referido en esos términos a la modelo arequipeña. "No he dicho esa palabra, estan hablando cosas que no son", aclaró la joven de 19 años.

